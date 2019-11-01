Тбилиси, 1 ноября, 2019, 20:49 — ИА Регнум. 1 ноября спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе заявил, что в конце ноября обсудит вопрос временного запрета на полеты из России в Грузию на встрече с Григорием Карасиным, ранее занимавшим пост заместителя главы МИД России, а с сентября ставшим сенатором. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на уход с поста замглавы МИД, Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

Напомним, после антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путина был наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.