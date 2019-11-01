Ашхабад, 1 ноября, 2019, 20:36 — ИА Регнум. Представители госслужбы миграции Туркмении провели переговоры с послом Германии Найтхартом Хёфер-Виссингом. Об этом сообщает пресс-служба миграционного ведомства.

Migration.gov.tm В Государственной миграционной службе Туркмении состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным послом Федеративной Республики Германии в Туркмении

Участники встречи обменялись мнениями о перспективах и возможностях туркмено-германского партнерства в области миграции и обсудили вопросы оформления виз гражданам ФРГ.

При этом немецкий дипломат отметил наличие колоссального потенциала для наращивания сотрудничества в этой и других сферах, что стало возможным во многом благодаря политике президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, уделяющего большое внимание упрочению диалога с европейскими странами.