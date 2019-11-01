Москва, 1 ноября, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Одной из острейших проблем для Российской Федерации является дефицит высококвалифицированных кадров. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 ноября, в ходе видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019.

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Путин отметил, то проблема подготовки кадров и дефицита кадров необходимой квалификации характерен не только для России, но и для мирового рынка труда в целом.

«Это касается целого ряда стран, в том числе и развитых экономик западной Европы. Мы знаем об этих проблемах и у нас, для России эта проблема является достаточно острой», — сказал президент России.

Президент отметил, что если не принять необходимых мер для решения этой проблемы, то уже к 2030 году дефицит квалифицированных кадров достигнет 3 млн человек.

И хотя эта цифра меньше, чем прогнозируемые данные для Германии или Великобритании, но для России она все равно существенная.

Так или иначе такой дефицит высококвалифицированных кадров в любом случае обернется многомиллиардными потерями в экономике стране.

«Это очень серьезная проблема и серьезные вызовы для нас», — предупредил российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходили соревнования профессионального мастерства среди сотрудников различных предприятий WorldSkills Hi-Tech.