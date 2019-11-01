Великий Новгород, 1 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на вечер 1 ноября, остаются без электроснабжения 168 населённых пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России, это 1843 дома, в которых проживают 2107 человек, в том числе 163 ребёнка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Работы энергетиков на повреждённых ураганом линиях электропередачи после урагана, прошедшего в регионе 27 октября, продолжаются пятый день. Сегодня, 1 ноября, энергетики восстановили электроснабжение более 20 населённых пунктов.

В ночь на 1 ноября электричество появилось в крупном посёлке Окуловского района — Угловке, где проживает 3 тыс. человек.

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Напомним, после урагана в Новгородской области было нарушено электроснабжение на территории всех 21 районов. Всего без света были около 16 тыс. человек, а также 74 социально значимых объекта — школы, детские сады, котельные.