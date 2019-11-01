Бейрут, 1 ноября, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Шиитское движение «Хезболла» призвало назначить новое правительство Ливана «как можно скорее», 1 ноября передает агентство Reuters.

Sdusyria.org Движение «Хезболла»

«Новое правительство должно быть сформировано как можно скорее… и должно прислушиваться к требованиям людей, вышедших на улицы» , — заявил лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

Насралла также заявил в своем обращении к сторонникам и власти, что «время ограничено, и терпение людей тоже».

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