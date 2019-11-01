Тюмень, 1 ноября, 2019, 19:13 — ИА Регнум. В тюменском аэропорту «Рощино» пассажиры с аварийного SSJ-100, летевшие рейсом Тюмень — Санкт-Петербург, будут пересажены на резервное воздушное судно и возобновят полёт по указанному маршруту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

Yamal.aero

На табло аэропорта «Рощино» изменилось время посадки на новый борт — 21:30 по местному времени.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, 1 ноября на взлёте экипаж почувствовал сильный удар.

«Произошёл помпаж турбины самолета, после чего произошёл отказ работы левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение после выработки топлива произвести посадку в аэропорту вылета», — поясняют в компании.

Самолёт благополучно, после выработки топлива, приземлился в аэропорту Тюмени. Пострадавших нет.

После осмотра воздушного судна были обнаружены останки птицы, попавшей двигатель.