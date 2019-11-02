Аддис-Абеба, 2 ноября, 2019, 09:37 — ИА Регнум. Международная финансовая корпорация (МФК), являющаяся частью Группы Всемирного банка и «Окна частного сектора» Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (GAFSP), объявила об инвестициях в размере 20 млн евро в компанию Soufflet Malt Ethiopia, чтобы помочь ей построить и эксплуатировать солодовенный завод в Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Новые инвестиции помогут Soufflet Malt Ethiopia, дочерней компании французской компании Groupe Soufflet, модернизировать цепочку поставок солода в Эфиопии и увеличить местное производство ключевого ингредиента пива. Ожидается, что солодовенный завод в индустриальном парке Леми в Аддис-Абебе будет производить 110 000 тонн солода в год.

Жан-Мишель Суффле, председатель Groupe Soufflet, заявил: «Это первые инвестиции Groupe Soufflet в страны Африки южнее Сахары, и они знаменуют собой начало стратегической вехи для компании. Мы также рассчитываем на то, что опыт МФК в агробизнесе поможет нам создать обширную сеть фермеров, выращивающих ячмень, и повысить производительность сельского хозяйства в Эфиопии».

Soufflet Malt Ethiopia планирует закупать 100% своего ячменя на местах производства, и 80% продукции мелких фермеров. В настоящее время около 70% солода, используемого эфиопскими пивоварами, импортируется. Groupe Soufflet работает в 22 странах Азии, Европы и Южной Америки.