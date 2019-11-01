Григорий Лепс признан опасным для Латвии после возмущения из Литвы
Рига, 1 ноября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Латвия вслед за Литвой внесла в список нежелательных лиц российского эстрадного исполнителя Григория Лепса, о чём на своей странице в социальной сети Twitter сегодня, 1 ноября, уведомил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение Латвии удивительным образом совпало с возмущением в Литве в связи с концертами Лепса в Латвии. В литовской Клайпеде на одной из центральных улиц на рекламном щите появилась реклама концерта Лепса в латвийском Лиепая 27 февраля 2020 года. Реклама нацелена на литовскую аудиторию Лепса, которая может поехать на концерт в соседнюю с Клайпедой Лиепая. В Литве российский исполнитель запрещён.
Именно после волны возмущения в Литве, глава МИД Латвии Ринкевич объявил, что Лепс в Латвии также внесён в список запрещённых ко въезду лиц.