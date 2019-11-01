Москва, 1 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимир Цемах, которого украинские власти считают одни из ключевых свидетелей по делу о гибели рейса MH17 летом 2014 года в Донбассе, рассказал о допросе, который учинил ему евросоюзные следователи, когда его незаконно держали в украинской тюрьме.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

По словам Цемаха, первый допрос проводили сотрудники СБУ и генеральной прокуратуры Украины. Второй допрос проводили сотрудники правоохранительных органов Австралии и Нидерландов.

Цемах отметил, что представители Генпрокуратуры Украины предупредили его, что ему «только пожизненное светит», но многое будет зависеть от того, что он расскажет следователям из Евросоюза.

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии — вот это меня удивило. Я торговаться не стал», — рассказал Цемах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Запада пытаются обвинить в крушении MH17 Российскую Федерацию, но за пять лет им так и не удалось сфабриковать убедительных материалов, что к этому хоть как-то причастна Россия.