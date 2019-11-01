Москва, 1 ноября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Голосование об официальном начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа дало конгрессменам возможность вызывать на допрос любого человека, чему раньше активно сопротивлялся глава Белого дома. Об этом 1 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Что даёт это голосование на данном этапе? Это первый, но очень важный шаг. Он даёт возможность Палате представителей позвать любого человека — члена правительства или сотрудника Белого дома, и он не может отказаться. Даже если это будет сам Дональд Трамп. Что важно, несколько человек из Белого дома дали показания разоблачительного характера. Правда, против Руди Джуллиани», — сказал Мигранян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 31 октября 2019 года за начало общественных слушаний по процедуре импичмента проголосовали 232 представителя. 196 выступили против.