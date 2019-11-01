Ярославль, 1 ноября, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Сотрудничество образования и реального сектора экономики стало ярким примером обоюдной выгоды. Об этом в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками VI Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2019, состоявшегося в Екатеринбурге, и представителями предприятий, организаций и учебных заведений заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru В ходе телемоста с участниками движения WorldSkills

«Хотел бы подчеркнуть: кооперацию предприятий и образовательных учреждений нужно обязательно наращивать и дальше. И конечно, мы можем и должны дальше продвигать свои безусловно высокие передовые стандарты в области подготовки кадров, делиться нашим опытом с другими странами», — сказал Путин.

По его словам, в рамках WorldSkills в России активно развивается направление для школьников, а также система профориентации и дополнительного технического образования. Глава государства уверен, что молодые люди таким образом могут «попробовать будущую специальность, что называется, своими собственными руками, своей головой почувствовать, вживую».

В рамках WorldSkills Hi-Tech состоялся также Открытый Евразийский чемпионат по рабочим профессиям, в котором вместе с российскими представителями соревновались их коллеги из стран БРИКС и ШОС. Всего участие приняли представители восьми стран: Белоруссия, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия и ЮАР.