Бразилиа, 2 ноября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не собирается присутствовать на инаугурации избранного президента Аргентины Альберто Фернандеса 10 декабря. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

(сс) Senado Federal Жаир Болсонару

Своё решение Болсонару объяснил тем, что он «ждал переизбрания Маурисио Макри».

Тем не менее, глава Бразилии пообещал не устраивать никаких «репрессалий» в отношении нового аргентинского правительства и выразил надежду на то, что Фернандес «продолжит в отношении Бразилии политику своего предшественника».