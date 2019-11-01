В Костромской области откроется 9 центров дневного пребывания для пожилых
Кострома, 1 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Костромской области откроют еще 9 центров для занятий и отдыха пожилых людей, — сообщает портал «Будущее России».
Дневные центры до 2023 года откроются по нацпроекту «Демография». Они рассчитаны для пожилых граждан с когнитивными расстройствами и возрастными нарушениями. Первый был создан в октябре в Костроме. На очереди — Галич, Нерехта, Шарья, Макарьев, Буй, Волгореченск.
Центры будут оборудованы для занятий и отдыха пожилых людей. С пожилыми людьми будут заниматься специалисты — развивать моторику и двигательную активность пенсионеров.
В учреждениях такого типа пожилые люди смогут проводить от четырех до шести часов в день. Им обеспечат постоянный медицинский уход.
Нацпроект «Демография 2019−2024» включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет — 3,1 трлн рублей.