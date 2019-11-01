Кострома, 1 ноября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Костромской области откроют еще 9 центров для занятий и отдыха пожилых людей, — сообщает портал «Будущее России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отдых пенсионера

Дневные центры до 2023 года откроются по нацпроекту «Демография». Они рассчитаны для пожилых граждан с когнитивными расстройствами и возрастными нарушениями. Первый был создан в октябре в Костроме. На очереди — Галич, Нерехта, Шарья, Макарьев, Буй, Волгореченск.

Центры будут оборудованы для занятий и отдыха пожилых людей. С пожилыми людьми будут заниматься специалисты — развивать моторику и двигательную активность пенсионеров.

В учреждениях такого типа пожилые люди смогут проводить от четырех до шести часов в день. Им обеспечат постоянный медицинский уход.