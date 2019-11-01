Вашингтон, 1 ноября, 2019, 17:48 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются «хорошо», 1 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

В интервью журналистам Росс сообщил, что США надеются на подписание «первой фазы» торгового соглашения в те же даты, когда ранее планировался саммит АТЭС, с 11 по 17 ноября.

«Надеюсь, мы сможем выбрать дату именно в этом диапазоне» , — заявил Росс журналистам.

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