Москва, 1 ноября, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Внесенный в Госдуму Заксобранием Санкт-Петербурга законопроект, предусматривающий создание механизма реновации жилья по всей России, предполагает механизм, аналогичный московскому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Есть у реновации начало, нет у реновации конца

Инициаторы отмечают, что во многих регионах России срок эксплуатации жилья, построенного в СССР в индустриальную эпоху, подходит к концу или уже истек, а условия жизни в таких домах сложно назвать удовлетворительными.

По мнению парламентариев петербургского Заксобрания, опыт реновации в Москве является, безусловно, ценным, однако нельзя рассматривать его некритически при масштабировании программы обновления жилого фонда на всю страну. Именно в связи с этим депутаты и обратились в нижнюю палату федерального парламента для разработки нормативно-правовой базы будущей всероссийской программы.

Напомним, что в столице России программа реновации была запущена в 2017 году.