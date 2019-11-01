Тюмень, 1 ноября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Superjet-100, на борту которого, по предварительной информации, могут находиться 80 пассажиров и шестеро членов экипажа, готовится к посадке в аэропорту Тюмени из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

(сс) Dmitry Terekhov Пассажирский самолёт Superjet-100

По данным ресурса Flightradar, самолет с рейсом Тюмень — Санкт-Петербург, вырабатывающий топливо в небе над городом, принадлежит авиакомпании «Ямал».