«Город стоит»: пробки в Москве достигли девяти баллов
Москва, 1 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Уровень пробок поднялся до девяти баллов, сообщает 1 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Московские пробки
По информации на 17:30, на интерактивной карте отмечено множество точек с дорожно-транспортными происшествиями. Более половины основных дорог на карте города в пределах МКАД обозначены красным цветом.
Отметим, девятибалльные пробки соответствует статусу «Город стоит».
Добавим, что по прогнозу ситуация на дорогах начнёт налаживаться после 20:00.