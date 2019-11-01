Москва, 1 ноября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Уровень пробок поднялся до девяти баллов, сообщает 1 ноября онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По информации на 17:30, на интерактивной карте отмечено множество точек с дорожно-транспортными происшествиями. Более половины основных дорог на карте города в пределах МКАД обозначены красным цветом.

Отметим, девятибалльные пробки соответствует статусу «Город стоит».

Добавим, что по прогнозу ситуация на дорогах начнёт налаживаться после 20:00.