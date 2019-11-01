Москва, 1 ноября, 2019, 17:27 — ИА Регнум. «Неподражаемый» Александр Гудков рассказал, что ОльгаБузова согласилась принять участие в его шоу на YouTube, только при условии, что он придет к ней на показ клипа «Водица».

Instagram.com/buzova86 Ольга Бузова

В новом выпуске «Вопросы взрослому» на YouTube, где шоумен отвечает на вопросы детей, АлександрГудков раскрыл секрет того, как у него получилось уговорить певицу.

В шоу «Comment Out» ОльгаБузова приняла участие вместе с футболистом ФедоромСмоловым. В рамках проекта они сыграли в игру, в которой надо было либо написать комментарии известным личностям в социальной сети Instagram, либо выполнить непристойное действие.