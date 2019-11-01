Москва, 1 ноября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Кассовое исполнение по национальным проектом уже составило 60%. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер России Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Мутко

«Можно уже доложить, что кассовое исполнение по национальным проектам составляет на сегодняшний день 60%. Это такой хороший показатель», — заявил Мутко.

Он отметил, что в настоящее время уже сформированы все показатели, а до регионов доведены все необходимые ресурсы. Поэтому теперь перед правительством России и регионами стоит вопрос о доведении средств до муниципальных образований.