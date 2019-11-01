Москва, 1 ноября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. На дорогах Москвы пробки достигли восьми баллов, сообщает 1 ноября сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

В 17:20 красным цветом отмечен центр города, Садовое кольцо, ТТК, а также участки МКАД. Затруднения есть на Ленинградском, Киевском, Можайском шоссе и на Кутузовском проспекте.

По прогнозу, в 19:00 пробки ослабнут до семи баллов, а с 20:00 перемещение по городу станет возможным — дорожная ситуация улучшится до пяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупреждали о заторах во второй половине дня.