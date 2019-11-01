Москва, 1 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. «Почта России» решила потратить 80 млн рублей на улучшение своего образа в социальных сетях. Это следует из тендера, размещённого на сайте госзакупок 1 ноября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Почта России

«Оказание информационно-консультационных услуг по работе с клиентами АО «Почта России» в социальных медиа», — указано в наименовании лота.

Начальная (максимальная) цена лота на указанные услуги по связи с общественностью и информации установлена на уровне 82 206 234 рублей.