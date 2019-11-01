Красногорск, 1 ноября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Московской области завершился сезон реализации бахчевых. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона.

Луис Эухенио Мелендес. Натюрморт с арбузами и яборками. 1771

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, за три месяца на бахчевых развалах региона продали 5,7 тыс. тонн арбузов и дынь. Всего в области бахчевые реализовывали на 435 отдельно стоящих торговых точках, что на 81 точку больше, чем было открыто в 2018 году.

Больше всего нестационарных торговых объектов было в Балашихе, Подольске, Мытищах, Щелковском и Одинцовском горокругах. Также торговлю арбузами и дынями вели на 120 ярмарках и в 19,6 тыс. магазинов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье заработала интерактивная карта «Здоровая ферма» с информацией о фермерских предприятиях и хозяйствах региона.