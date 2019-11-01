Суджа, Курская область, 1 ноября, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Курской области в Суджанской районной больнице обнаружили многочисленные нарушения законодательства в сфере здравоохранения и оборота лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Машина скорой помощи

Больница не была полностью обеспечена необходимыми лекарствами. В заявку на 2019 год не включили все жизненно необходимые лекарства для льготников, а те, что заказали, не оплатили своевременно. Медики составляли рецепты с нарушениями, из-за чего пациенты не могли получить льготные рецепты. Вместо льготных лекарств больным выписывали аналогичные медикаменты, которые они должны были покупать сами.

Помещения терапевтического, хирургического и педиатрического отделений, кабинеты врача-педиатра и комната здорового ребенка в больнице не соответствуют стандартам оснащения. Также выяснилось, что заместитель главного врача использовал автомобиль скорой медицинской помощи для передвижения в личных целях.

Прокурор внес главврачу ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» представление с требованием устранить нарушения, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей — за нарушение срока и порядка оплаты за поставленные медикаменты.