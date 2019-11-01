Санкт-Петербург, 1 ноября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Смольный готов создать рабочую группу по уменьшению количества государственных унитарных предприятий (ГУП), подвизающихся на госзакупках практически во всех сферах жизнедеятельности города. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Заметим, о порочной практике безальтернативного «спуска госзаказа» ГУПам в отсутствие конкуренции неоднократно говорили оппозиционные депутаты ЗакСа.

Руководитель УФАС Вадим Владимиров встретился с вице-губернатором Евгением Елиным, чтобы обсудить вопрос преобразования и ликвидации таких ГУПов и МУПов. Елин предложил в ближайше время создать рабочую группу с участием УФАС.

«Она должна будет проанализировать влияние ГУПов на экономику Северной столицы. Итог работы — уменьшение количества таких предприятий», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в октябре УФАС провозгласило, что обнаружило «снежный картель» по уборке петербургских улиц с участием нескольких ГУПов, которые поделили между собой рынок географически, и при руководящей роли комитета по благоустройству. Комитет и большинство предприятий пытаются оспорить эти решения в арбитраже.

Однако, по словам Владимирова, встреча с Елиным дала ему понять, что «власти Петербурга заинтересованы в развитии конкуренции и поддерживают позицию ФАС России по ликвидации унитарных предприятий».

«В ближайшее время мы запросим у правительства список всех ГУПов и МУПов. Затем, в рамках рабочей группы проведем аудит деятельности, выслушаем руководство предприятий и только потом взвешенно и обосновано городскими властями будет приниматься решение об их преобразовании или ликвидации», — сообщил Владимиров.

Добавим, 1 ноября вице-губернатор Эдуард Батанов заявил изданию «Фонтанка», что ГУП «Пассажиравтотранс», занимающийся социальными автобусными перевозками, в течение пяти лет может превратиться в акционерное общество. Наверняка поможет с клиентурой новому АО и транспортная реформа в Петербурге — ликвидация всех маршруток, запланированная на лето 2020 года.