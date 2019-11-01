Москва, 1 ноября, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В 2019 году 50 регионам России дополнительно выделят 45 млрд рублей для поддержания бюджетной сбалансированности. Об этом 1 ноября заявил вице-премьер России Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

«50 субъектов РФ получат дополнительно 45 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, на поддержку межбюджетных трансфертов», — заявил Мутко.

По его словам, данные средства будут направлены до конца 2019 года. При этом также рассматривается выделение дополнительных 5 млрд рублей для поощрения «региональных команд».