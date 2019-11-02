Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 2 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 2 ноября: войска 1-го Украинского фронта форсировали Днепр. Красная армия освободила ряд польских городов и крепостей.

Из сводок Совинформбюро следует, что в излучине Днепра бойцы Красной армии заняли несколько населённых пунктов и железнодорожную станцию Милорадовка. За день боёв советские войска уничтожили до полутора тысяч немецких солдат и офицеров, десятки танков и орудий.

Читайте также: Война: Красная армия отступила из Симферополя