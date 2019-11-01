Челябинск, 1 ноября, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске бывшая главврач детской поликлиники осуждена за хищение более 4,6 млн рублей. Её признали виновной по трём статьям Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Женщина признана виновной в превышении полномочий, мошенничестве и присвоении денег. По данным следствия, в 2007—2017 годах она похитила деньги с помощью приказов о выплатах стимулирующего характера своим подчинённым. Она или завышала сумму выплат, чтобы похитить разницу, или назначала премию, чтобы её похитить. Сотрудники возвращали ей излишне выплаченные деньги, которые затем присваивались. Всего таким образом было похищено более 4,1 млн рублей.

Также гражданка требовала от своего подчинённого передавать ей зарплату. Таким образом было похищено ещё 520 тыс. рублей.

Суд назначил даме четыре года в колонии общего режима. Также она должна заплатить 500 тыс. рублей штрафа и возместить пострадавшим ущерб. Её движимое имущество и недвижимость арестованы.