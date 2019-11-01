Волгоград, 1 ноября, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Из здания главпочтамта Волгограда 1 ноября экстренно эвакуировали около 180 человек. По словам очевидцев, они почувствовали сильную вибрацию и испугались обрушения здания. Сообщений о возможном пожаре или угрозах минирования не поступало.

(сс) XVodolazx Фасад волгоградского главпочтамта

Эвакуация посетителей и сотрудников началась примерно в 15:50. В экстренных службах уточняют обстоятельства произошедшего. На Центральном телеграфе и Главпочтамте Волгограда подтвердили экстренный вывод людей и уточнили, что через некоторое время люди вернулись в здание, учреждение работает в штатном режиме.

Дом связи на улице Мира, 9 построен в 1955 году по проекту Ефима Левитана. Здание считается символом Волгограда, сообщает «Волгоград онлайн».