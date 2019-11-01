Ярославль, 1 ноября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. В 2019 году судебные приставы Ярославской области взыскали более 4 миллиардов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском управлении ФССП. Итоги работы подводили на торжественном собрании, посвященном 154-летию со дня образования в России института судебных приставов. В пользу бюджетов всех уровней приставы взыскали 1,5 миллиарда рублей, это на 400 миллионов больше, чем за аналогичный период 2018 года.

УФССП по ЯО Чествование лучших судебных приставов в Ярославской области

«В текущем году сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области достигнута положительная динамика работы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году на исполнении находилось 775 тысяч исполнительных производств, из которых окончено 420 тысяч исполнительных производств», — рассказал ИА REGNUM и.о. руководителя управления ФССП по Ярославской области Виктор Сцинский.

В 2019 году судебные приставы региона взыскали более 100 миллионов рублей алиментов на несовершеннолетних детей. Лучшие сотрудники регионального управления ФССП были отмечены ведомственными наградами.