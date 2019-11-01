Москва, 1 ноября, 2019, 16:21 — ИА Регнум. В Москве 5 ноября в рамках проекта «Сезон стихов» во МХАТ имени Горького выступит актер Павел Устинов на одной сцене с поэтом и драматургом Еленой Исаевой и литературоведом Игорем Волгиным.

Mxat-teatr.ru Здание МХАТ имени Горького

В основе спектаклей стихи выдающихся поэтов наших дней. В каждый спектакль вплетена музыка и мультимедийные образы. На сцене присутствует всего несколько действующих лиц, чтобы не отвлекать зрителей от тончайшего поэтического мира.

Главное действующее лицо спектакля — поэт, создатель уникальной атмосферы. Куратор дает зрителям ключ к пониманию творчества поэта. Актер проживает поэзию через собственную индивидуальность, наполняет поэтические образы новым звучанием, а мультимедийные современные решения завершают целостную картину спектакля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в «применении насилия» к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа 2019 года в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.