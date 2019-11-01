Санкт-Петербург, 1 ноября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Пожилые люди чаще всего оказываются жертвами телефонных мошенников, которые подсаживают их на кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета по законодательству городского Заксобрания Денис Четырбок.

Как сообщалось, МВД выступило с идеей оперативно блокировать мошеннические колл-центры, интернет-пирамиды и фишинговые сайты.

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По словам Дениса Четырбока, если в этой связи потребуются какие-то новые законодательные ограничения, то парламент Северной столицы это одобрит.

«Поддерживаем всячески, — заявил он. — Через колл-центры они навязывают свои услуги другим, особенно людям пожилого возраста, а они доверчивые и часто попадаются в лапы мошенников».

«Таких случаев в Петербурге очень много — это факт, и все эти распространяемые БАДы, колл-центры, которые предлагают медицинские услуги, а потом людей подсаживают на кредиты — это все звенья одной цепи», — добавил депутат.

Добавим, число правонарушений с использованием интернет-технологий, в 2018 году выросло почти в два раза, а за первые девять месяцев 2019 года увеличилось еще на 70%. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

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