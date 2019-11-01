Москва, 1 ноября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Крупные международные проекты в области строительства газопроводов обсудил президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом журналистам 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gazprom.ru Производство труб для газопроводов

«Затрагивались также вопросы реализации крупных международных проектов в области строительства газопроводов», — заявил Песков.

Участники заседания обсудили вопросы внутрироссийской повестки дня. Также члены Совета поднимали международные темы, в том числе крупных проектов по строительству газопроводов и прошедшего в Женеве первого заседания Конституционного комитета Сирии.

В ходе совещания также была дана положительная оценка прошедшему в Женеве первому заседанию Конституционного комитета Сирии. Президент выразил надежду, что работа Конституционного комитета Сирии не будет сопровождаться давлением со стороны третьих стран.