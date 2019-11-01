Москва, 1 ноября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. 1 ноября в Евангелическо-Лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и Академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнят ораторию И. С. Баха «Страсти по Матфею». Эта композиция причисляется к жанру пассион — стилю духовной музыки, исполняемой на Страстной неделе.

Bischof brauer Алтарь Кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла

В наши дни композиция входит в репертуар многих известных дирижеров и заслуженных коллективов.

Как сообщается на официальном сайте собора, художественным руководителем и главным дирижёром станет народный артист России ГеннадийДмитряк.