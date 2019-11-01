Тернополь, Украина, 1 ноября, 2019, 15:52 — ИА Регнум. На Украине более 55% производства спирта находится в тени. Об этом 1 ноября в Тернополе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«У меня есть статистика производства спирта. Более половины, 55% в тени. Государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет», — сказал Зеленский.

Он сообщил, что теневой сектор через интернет ресурсы нелегально реализует водку по заниженным ценам, не платя налоги в бюджеты.

«Если вы зайдете в Google и напишите «водка 10 литров», вы получите предложение приобрести так называемый тетра пак водки «Пшеничная» 10 литров по цене 370 грн (14 долл — ред.). То есть бутылка будет около 15 грн ( $ 0,6 — ред.). Где можно купить такую бутылку? Что происходит? Мы покупаем в магазине по 100−90 грн ( $4 — ред.)», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент Зеленский осуществляет рабочую поездку в Тернопольскую область, во время которого представил коллективу облгосадминистрации нового губернатора Игоря Сопеля. При этом президент поднял вопрос тенизации производства госкомпанией «Укрспирт».