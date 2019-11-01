Москва, 1 ноября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Рубль на фоне намертво прикипевшей к узкому диапазону ценовых изменений $58−60 за баррель сорта Brent нефти, как минимально возможному консенсусу в конфликте интересов между Вашингтоном и Эр-Риядом, стабилен возле отметок 64 к доллару и 71,30 к евро, главным образом, благодаря двум факторам, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Во-первых, это снижение доллара к основным мировым валютам на растущих сомнениях в реализуемости желания президента США Трампа подписать «широкую сделку» с Китаем.

Во-вторых, это фиксируемый пятую неделю подряд приток средств нерезидентов в российские активы, прежде всего, ОФЗ и дивидендные акции. К слову, долларовый индекс РТС с начала года показал прирост в 35%.

Тем не менее, чрезмерно оптимистичные прогнозы по рублю не обоснованы хотя бы по причине его «низкой сезонности». В ноябре рубль обычно снижается к мировым валютам, и связано это с традиционным сезоном предрождественских распродаж, в ходе которых зарубежные онлайн-продавцы предлагают долларовые мега-скидки, что служит большим стимулом для потребителей со всего мира конвертировать свои нацвалюты в доллары.

Исходя из технической картины и на фоне выходного для российских граждан понедельника (4 ноября), рубль будет торговаться по кросс-курсам, что обычно считается не слишком благоприятным для него фактором.

Таким образом, допускается некоторую его коррекцию вне зависимости от вышеупомянутого фактора слабого доллара. Технически рубль может захотеть протестировать свой локальный уровень сопротивления — отметку 64,40 за доллар.

Однако причин для её длительного удержания нет, поэтому уже 5 ноября утром день может начаться с очередного сильного импульса в сторону пробития отметки 64 сверху вниз и возвращения на нынешние уровни», — предполагает эксперт.

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