Москва, 1 ноября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Технически шансов на импичмент действующего президента США Дональда Трампа нет, однако политически он возможен, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Последнее время США находятся в таком раздрае, что шанс на отставку может появиться даже в самом неожиданном виде, — сказал Мухин. — Если демократам удастся расколоть республиканцев и каким-то образом привлечь их часть на свою сторону, то это вполне реально. Но если республиканцы рассчитывают на Трампа как на президента второго срока, то вряд ли это удастся. Так что судьба импичмента Трампа решается внутри Республиканской партии».

Кроме того, Мухин согласился с тем, что если Республиканская партия тоже проголосует за импичмент Трампа, то скорее всего, следующие президентские выборы в США закончатся победой Демократической партии. Но такое, по его мнению, маловероятно, так как, во-первых, большая часть Республиканской партии заточена на второй президентский срок Дональда Трампа, а во-вторых, «сдав» действующего президента, они сделают большой подарок демократам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, конгрессмен-республиканец Грег Пенс заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента». В свою очередь, другой конгрессмен Маркуэйн Маллин заявил, что резолюция спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о продолжении расследования импичмента Дональда Трампа сделана «в советском стиле».