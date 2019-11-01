Судьбу импичмента Трампа будут решать республиканцы – политолог
Москва, 1 ноября, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Технически шансов на импичмент действующего президента США Дональда Трампа нет, однако политически он возможен, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Кроме того, Мухин согласился с тем, что если Республиканская партия тоже проголосует за импичмент Трампа, то скорее всего, следующие президентские выборы в США закончатся победой Демократической партии. Но такое, по его мнению, маловероятно, так как, во-первых, большая часть Республиканской партии заточена на второй президентский срок Дональда Трампа, а во-вторых, «сдав» действующего президента, они сделают большой подарок демократам.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, конгрессмен-республиканец Грег Пенс заявил, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси почти два месяца действовала в «коммунистическом стиле», стараясь отменить результаты выборов 2016 года «под маской фиктивного процесса импичмента». В свою очередь, другой конгрессмен Маркуэйн Маллин заявил, что резолюция спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси о продолжении расследования импичмента Дональда Трампа сделана «в советском стиле».