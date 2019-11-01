Москва, 1 ноября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. «Война» правительства с интернетом уже давно обросла огромным количеством всевозможных шуток и реприз, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский, комментируя вступление в силу закона о «суверенном рунете».

Лук

«Стоит вспомнить про пресловутый «Пакет Яровой», который уже год как «работает» или про блокировку Telegram, которая помешала работе всем, кроме самого сервиса. Более того, она сделала его еще более защищенным и удобным для пользователей, которые теперь точно уверены в его безопасности.

Говоря про непосредственно об ограничениях мирового интернета рунетом, можно сказать, что это очередной провал. Даже если правительство РФ возьмет под контроль все известные хабы интернета, то еще существует как минимум спутниковый интернет, а как максимум есть целая сеть «незаконных», то есть неизвестных каналов оптоволоконной связи, которые проложены в Россию из Европы еще в 2003—2005 годах.

В текущем состояние пользователи не заметят серьезных изменений в работе интернета, но вот для сохранения анонимности придется все чаще прибегать к различным способам защиты. Будь то VPN сервисы или браузеры типа Tor.

Что касается необходимости такого закона в целом, наверное, действительно нужно как-то прорабатывать возможности предупреждения преступлений и нападений из интернета, но вот то, как это делается в России, ничем хорошим не закончиться», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 ноября 2019 года начал действовать закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.

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