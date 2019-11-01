Белград, 1 ноября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов навлек на себя «гнев» со стороны западных стран. Союзников по НАТО разозлило разрешение доставить комплексы С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» в Сербию через Болгарию, которое было дано российским самолётам. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

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Как отмечает издание, серьёзные претензии со стороны Запада по этому поводу дают основания Белграду опасаться, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения ПВО России и Сербии «Славянский щит — 2019». Завершились 29 октября. Торжественная церемония закрытия учений прошла на сербской авиабазе Батайница. Первый этап учений прошёл в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России в Астраханской области. Второй этап, с 24 по 29 октября, — в Сербии.

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Впервые на территорию Сербии (и вообще за пределы России) были доставлены зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». В ходе манёвров совместная группировка ПВО провела успешное боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.