Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга подписала соглашение с компанией «Яндекс» о взаимодействии в сфере образовательных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Благодаря сотрудничеству в школах города организуют цифровую образовательную среду. Также «Яндекс» поможет в IT-подготовке школьников и учителей, а также в развитии программ электронного обучения.

В частности, благодаря сервисам компании педагогам будет доступна база заданий, которая поможет расширить кругозор учеников и развить у них предметные навыки и «метапредметные умения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное сотрудничество «Яндекс» организовал со Смоленской областью. Соглашение было подписано в июне 2019 года.