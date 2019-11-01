Сеул, 1 ноября, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Деятельность президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина одобряют 44% его соотечественников, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей исследовательской компании Gallup Korea.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведенного с 29 по 31 октября среди тысячи человек, не одобряют деятельность Муна также немало южнокорейцев — 47%.

Известно, что уровень поддержки политики президента увеличился на 3%.

По мнению специалистов, среди причин положительной оценки респонденты отметили: улучшение отношений с Северной Кореей, реформу органов прокуратуры, а среди отрицательных — недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, односторонность политики.

Кроме того, уровень поддержки современной Демократической партии увеличился на 3%, до 40%. Однако уровень поддержки партии «Свободная Корею», напротив, сократился на 3%, до 23%, Партии справедливости — на 1%, до 6%, Партии за демократию и мир — на 0,8%, до 0,2%.