Нарьян-Мар, 1 ноября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого АО Александр Цыбульский посетил детский сад, в котором накануне произошла трагедия и возложил цветы к стихийно возникшему возле учреждения мемориалу.

Adm-nao.ru Губернатор Ненецкого АО возложил цветы к мемориалу, стихийно созданному жителями Нарьян-Мара

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации округа, глава региона прибыл в Нарьян-Мар в пятницу рейсом из Москвы, прервав командировку. После возложения цветов Александр Цыбульский побывал на месте трагедии в детском саду. Глава региона в присутствии заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Олегом Логуновым пообщался с сотрудниками детского дошкольного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Нарьян-Маре состоялось заседание суда по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика. Его заключили под стражу на срок 2 месяца. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Также задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход мужчины. Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).