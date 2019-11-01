Ярославль, 1 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Жители Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля на встрече с представителями районной администрации и департамента градостроительства мэрии поддержали планы развития микрорайона «Сокол». Встреча состоялась 31 октября в ДК «Магистраль». В ней приняло участие около 100 человек.

Голосование

Об общих перспективах развития Фрунзенского района участникам встречи рассказал заместитель главы района по благоустройству Дмитрий Сергеев. О нашумевшем проекте застройки жилого микрорайона «Сокол» рассказал директор ООО «Альфа проект» Волков Владимир Юрьевич. Он выделил основные проблемы, которые предлагается решить в рамках реализации проекта: отсутствие внутриквартальной инфраструктуры, социально значимых объектов детских садов и поликлиник.

В ходе обсуждения у жителей возникло много вопросов связанных с планами по благоустройству территории района, строительства детских садов и Карабулинской развязки. Однако ответы чиновников и представителя «Альфа проект» в целом удовлетворили собравшихся.

Участникам встречи было предложено выразить своё отношение к плану развития Фрунзенского района голосованием. Проект развития микрорайона «Сокол» во Фрунзенском районе города Ярославля был поддержан единогласно.

Надо отметить, что прошедшая встреча не носила официальный статус «публичных слушаний», а итоги голосования не имеют юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект планировки микрорайона №3 жилого района «Сокол» был отправлен на доработку. Такое решение принял оргкомитет по результатам общественных обсуждений.