Нью-Дели, 1 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Все школы столицы Индии закрыты до 5 ноября из-за сильного загрязнения воздуха. Об этом 1 ноября сообщает агентство Reuters.

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«Сильное загрязнение воздуха, которое наблюдается в Нью-Дели третий день подряд, создало чрезвычайную ситуацию в сфере обеспечения здоровья граждан», — приводят журналисты заявление группы экспертов правительства.

Также в нем отмечается, что такая неблагополучная экологическая обстановка может привести к негативным последствиям здоровья и особенно — здоровья детей.

Кроме этого, приводятся данные мониторинга уровня загрязнения воздуха в разных районах столицы, которые показывают значительное превышение допустимого уровня концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц PM 2.5, крайне опасных для здоровья, в воздухе.

Отметим, загрязнение воздуха в районе столицы Индии связано с дымом из соседних штатов страны, в которых крестьяне выжигают остатки сельхозпродукции для того чтобы освободить поля под новую посевную.