Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге действительно возможно провести реновацию Литературного квартала, рядом с которым построят храм Святой Екатерины. Об этом заявил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, сообщает ИАZnak.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По словам руководителя, в мэрии города действительно предложили фонду поучаствовать в реновации квартала. В организации «очень внимательно» рассмотрят предложение горадминистрации.

«На наш взгляд, строительство храма святой Екатерины должно дать толчок для перезагрузки всего близлежащего пространства», — сказал Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава городского управления культуры Илья Марков заявил о переговорах с фондом о реновации Литературного квартала. Чиновник подчеркнул, что музеи и камерный театр будут сохранены в случаи возможных изменений.