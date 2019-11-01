«Оппозиционная платформа»: Донбасс может восстановить себя сам
Киев, 1 ноября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин считает, что отдельные регионы Донбасса смогут сами профинансировать своё восстановление, без финансовой помощи со стороны Украины. Соответствующее заявление Волошин сделал 1 ноября в кулуарах Верховной рады, комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что Россия должна будет выплатить репарации на восстановление Донбасса.
При этом Волошин отметил, что Кремль не отказывается от участия в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Он считает, что Киев должен создать «международный фонд реконструкции» под координацией ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября министр инфраструктуры Украины Криклий заявил, что Кремль должен выплатить Киеву репарации на восстановление разрушенной инфраструктуры отдельных регионов Донбасса. В свою очередь, Украина восстановит подконтрольные ей на данный момент территории областей. При этом министр не назвал точную сумму, необходимую для восстановления региона.