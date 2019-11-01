Санкт-Петербург, 1 ноября, 2019, 14:51 — ИА Регнум. В ноябрьских квитанциях петербуржцы увидят счета выше, чем в ноябре 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Жилищном комитете.

Иван Шилов ИА REGNUM Оплата ЖКХ

По словам заместителя главы комитета Людмилы Соловьевой, планируемый средний счет за октябрь 2019-го в среднем вырастет на 5%-8% от октября 2018-го.

В прошлом году за октябрь петербуржцы в среднем платили 3 тыс. 817 рублей. То есть в текущем году им придется отдать от 4 тыс. 9 рублей до 4 тыс. 122 рублей.

«Увеличение обусловлено начислением платы за отопление в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии», — пояснили в Жилищном комитете.

В 2019 году периодически топить батареи стали с 16 сентября, а отопительный сезон стартовал 24 сентября.

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