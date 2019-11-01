Тбилиси, 1 ноября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. 1 ноября в начале заседания правительства Грузии премьер-министр Георгий Гахария прокомментировал последние события в Грузинской православной церкви. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как заявил Гахария, в отношении государства определенными группами планировался «революционный сценарий», в связи с чем было совершено нападение на Церковь, а тем самым и на государство. Министр отметил, что никому не будет дано право дискредитировать Церковь.

«Недавно мы все наблюдали такую попытку, когда планировали революционный сценарий в отношении государства и правительства. Сегодня, как видно, они решили внести неопределенность в Церковь своими деструктивными действиями. Это недопустимо. Мы все хорошо понимаем, что патриарх всея Грузии является символом церкви и государственности. Мы не дадим никому права подобными деструктивными действиями в государстве и Церкви ставить под риск наш завтрашний день и наших детей»

Ранее 1 ноября Георгий Гахария встретился с католикосом-патриархом всея Грузии Ильей II. Встреча состоялась в патриархии, где премьер находился около 10 минут. После встречи Гахария отказался давать комментарии журналистам.

Как сообщалось ранее, в Грузии большой резонанс получили последние события в Церкви. Напомним, 31 октября состоялось чрезвычайное заседание Священного синода Грузинской православной церкви. После заседания Синода стало известно, что владыка Петре (Цаава) был лишен патриархом архиерейского сана после того, как во время заседания митрополит обвинил Илию II в грехе мужеложства. Также стало известно, что Священный синод обратится к президенту Грузии с ходатайством о помиловании протоиерея Георгия Мамаладзе. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.

31 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария находился с официальным визитом в Анкаре. После появления информации о скандальном заявлении митрополита Петре, Гахария сделал специальное заявление. Премьер указал, что подобные обвинения в адрес патриарха являются неприемлемыми.