Минск, 1 ноября, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Национальный банк Белоруссии активно ограничивает использование иностранной валюты с целью «полного восстановления белорусским рублём функций средства сбережения и меры стоимости». Об этом говорится в опубликованном белорусским госрегулятором докладе зампреда Нацбанка БелоруссииСергея Калечица.

Nbrb.by Национальный банк Белоруссии

По его мнению, при расчётах в иностранной валюте между резидентами сужаются объемы внутреннего валютного рынка за счет перераспределения уже имеющихся на внутреннем валютном рынке валютных средств. При этом повышается спрос на инвалюту как средства сбережения и минимизации валютных рисков.

«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным к шокам ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения», — заявил Калечиц в докладе на состоявшемся 1 ноября в Минске международном форуме высокого уровня, посвящённом повышению доверия к национальным валютам.

В данной связи Калечиц сообщил о принципах при реализации государственной экономической политики: все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций должны устанавливаться в белорусских рублях; все выплаты, пособия, субсидии должны осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.

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«Кроме того, необходимо внедрить в правила коммуникаций государственных органов принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Республики Беларусь, суммы будут указываться в белорусских рублях, — добавил Калечиц. — Ведется работа по девалютизации финансового и страхового рынков, транспортной и строительной сфер, топливно-энергетического сектора».