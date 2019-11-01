Москва, 1 ноября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу визита на Украину представителей НАТО размещен 1 ноября на сайте дипломатического ведомства.

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Захарова отмечает, что Североатлантический альянс продолжает вести себя деструктивно, действия которого способствуют повышению градуса напряженности.

По ее словам, поддержка, которую страны НАТО обещают Киеву, оказывает дестабилизирующее и провоцирующее воздействие на ситуацию в регионе.

«НАТО не может решить имеющиеся украинские проблемы, в том числе в сфере национального примирения, борьбы с коррупцией, стабилизации ситуации на востоке», — отмечает Захарова.

Она также указала, на то, что в военный блок не может вести дела с Россией «как обычно» по той причине, что в НАТО руководствуются не интересами безопасности в Европе, а действуют в рамках «холодной войны».

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября было сделано заявление по итогам заседания комиссии НАТО-Украина в Киеве, в котором было отмечено, что в настоящее время невозможно вести с Россией «дела как обычно».