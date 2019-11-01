Уфа, 1 ноября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Более одного миллиона тонн асфальта выпустили асфальтобетонные заводы Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба республиканского комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

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По словам чиновников, в прошлом году на дорогах Башкирии были устранены свыше 272 тысяч кв. метров выбоин и ям. В 2019 году планируется увеличить объемы ямочного ремонта до 500 тысяч кв. метров.

Отмечается, что асфальтобетонные заводы в Башкирии производят полный спектр асфальтобетонных смесей, которые необходимы для дорожного строительства.

С начала строительного сезона было произведено более 1 млн тонн асфальта, хотя в прошлом году этот показатель был менее 800 тыс тонн.